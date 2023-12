La Magie de Noël lycée saint vincent Senlis Catégories d’Évènement: Oise

L'association Habiter Senlis Centre vous propose trois évènements ce dimanche 17 décembre à 16h30 : un conte pour enfants dans le réfectoire de Saint Vincent (30 rue de Meaux), suivi d'une déambulantion lunineuse aux lampions dans les rues de la ville (2€ le lampion), accompagnée de la fanfare de Plailly, enfin, retour à Saint Vincent pour un goûter avec le Père Noël !

Dimanche 17 décembre, 16h30
lycée saint vincent
30 rue de Meaux
Senlis 60300
Entrée libre, vente des lampions à 2€ l'unité

