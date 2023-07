Visitez l’un des plus beaux hôtels particuliers du centre ville de Toulouse Lycée Saint-Sernin – Hôtel du Barry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visitez l'un des plus beaux hôtels particuliers du centre ville de Toulouse Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Lycée Saint-Sernin – Hôtel du Barry Gratuit. Sur inscription. Une guide conférencière et une professeure d'histoire du lycée vous proposent une exploration originale à deux voix de l'Hôtel du Barry – Lycée Saint-Sernin. Il s'agit d'une visite de l'espace patrimoine réalisée en partenariat avec le Lycée Saint-Sernin et l'office de tourisme. Lycée Saint-Sernin – Hôtel du Barry 3 place Saint-Sernin, 31070 Toulouse Toulouse 31070 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie L'hôtel Dubarry est un hôtel particulier du XVIIIe siècle, partiellement classé au titre des Monuments historiques. Il fait aujourd'hui partie du lycée Saint-Sernin.

Édifié à partir de 1777 à la demande de Jean-Baptiste Dubarry, l’hôtel a été racheté au XIXe siècle par les bénédictines pour en faire une maison d’éducation. L’hôtel possède un escalier d’honneur en fer forgé et un salon avec stucs et fresques de cette époque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

