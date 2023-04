Roubaix de demain Lycée Saint Rémi Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix de demain Lycée Saint Rémi, 13 mai 2023, Roubaix. Roubaix de demain Samedi 13 mai, 09h00 Lycée Saint Rémi gratuit Pour inscrire leurs projets dans le cadre de la nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes », des élèves du lycée Saint-Rémi ont réalisé des dessins de l’architecture roubaisienne, au Fablab de La Condition Publique.

Ils ont ensuite fabriqué des maquettes en expérimentant différentes techniques à partir du bois et de l’impression 3D.

Le projet repose sur l’envie de mutualiser les savoirs autour des constructions modernistes et leur design en allant à la rencontre des richesses architecturales de la ville de Roubaix. Après la visite des bâtiments roubaisiens, les élèves présentent leurs travaux lors des Journées Portes Ouvertes du lycée. Le samedi 13 mai de 9h à 12h : Présentation des travaux pendant les journées Portes Ouvertes. Renseignements :

direction@saintremi.com En photo : le Fablab de la Condition Publique Lycée Saint Rémi 10 rue Notre-Dame des Victoires Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France 03 20 89 41 41 https://saintremi.fr/ https://www.facebook.com/saintremiroubaix/;https://www.linkedin.com/company/lyc%C3%A9e-saint-r%C3%A9mi-roubaix [{« type »: « email », « value »: « direction@saintremi.com »}] [{« link »: « mailto:direction@saintremi.com »}] Métro ligne 2 – arrêt : Eurotéléport / Tramway – arrêt : Eurotéléport Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

art déco art déco roubaix

