Roubaix Visite guidée du lycée Saint-Rémi Lycée Saint Rémi 10 rue Notre-Dame des Victoires 59100 ROUBAIX Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée du lycée Saint-Rémi Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00 Lycée Saint Rémi 10 rue Notre-Dame des Victoires 59100 ROUBAIX Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix Le lycée Saint-Rémi, plus connu sous le nom de « Notre-Dame des Victoires », figure parmi les établissements roubaisiens qui ont émergé durant la période d’industrialisation de la ville. Ouverte en 1893, l’institution en impose par ses dimensions à deux pas du centre-ville. Beaucoup de roubaisiens y sont passés durant leurs études, connaissent-ils pour autant l’histoire des lieux ? Lycée Saint Rémi 10 rue Notre-Dame des Victoires 59100 ROUBAIX 10 Rue-Notre-Dame-des-Victoires, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

