Opération Portes ouvertes au lycée Saint Martin 21 janvier – 14 avril Lycée Saint-Martin

03.20.81.98.33 https://lycee-saintmartin59.fr/lycee/ https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Priv%C3%A9-Saint-Martin-Roubaix-127256817447055/ Opération portes ouvertes au lycée Saint Martin Le lycée Saint Martin vous invite à découvrir ses formations dans des domaines porteurs d’emploi Sous statut scolaire ou en apprentissage, de la 3e prépa métiers au BTS, venez rencontrer ceux qui en parlent le mieux : nos élèves !

Les laboratoires médicaux, industriels, le secteur médico-social sont des domaines d’activités qui vous intéresse ? Vous faites preuve de précision ? d’empathie, d’altruisme ? Nos formations sont faites pour vous !

Soyez donc les bienvenus ce samedi 21 janvier 2023 au 54 rue de Lille à Roubaix !

Plus d’infos : 03 20 81 98 33

