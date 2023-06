Petites et Grosses bêtes Lycée Saint Joseph Marvejols, 16 juillet 2023, Marvejols.

Savais-tu que dans un petit coin de France, on pouvait trouver

des animaux de toutes sortes ?

Des poneys, des moutons et des gros taureaux, me diras-tu … Oui mais aussi des loups, des dromadaires, des lamas, des bisons …

Ces animaux que l’on pensait d’un autre temps, tu les rencontreras en chair et en os (et même en poils), au coeur de la Lozère.

Eh oui, là-bas c’est le paradis des animaux, et toi tu profiteras de ta colo pour aller les voir en vrai.

Mais ce n’est pas tout, en Lozère, on peut aussi faire plein d’activités qui rempliront tes vacances de plaisir, de rire et de découvertes en tout genre.

Alors inscris-toi vite, Wolf t’attend pour des vacances inoubliables.

Lycée Saint Joseph 1 avenue Théophile Roussel, 48100, Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.diabolo.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322420225 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T00:01:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:01:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

camping faune