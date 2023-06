Diabolo Academy Lycée Saint Joseph Marvejols, 9 juillet 2023, Marvejols.

Diabolo Academy 10 – 23 juillet Lycée Saint Joseph 1340

Tu aimes chanter, danser, et tu aimerais mettre tout ça en pratique, mais pas que sous la douche ? Alors bienvenue à la Star Ac’, version DIABOLO !

On ne te promet pas de passer au prochain prime de TF1, mais au moins de devenir une star, le temps d’une colo.

Rythme, chorégraphie, tempo … feront partie de ton vocabulaire quotidien. Ensemble, vous créerez une vraie comédie musicale, lors de laquelle tu nous montreras ton plus beau déhanché, ou ta plus belle voix.

L’ artiste qui sommeille en toi n’attend ça plus que jamais ! Laisse le enfin s’exprimer !

Lycée Saint Joseph 1 avenue Théophile Roussel, 48100, Marvejols Marvejols 48100 Lozère Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.diabolo.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322420225 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T00:01:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:01:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

montagne danse