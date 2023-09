Cet évènement est passé Vous rêvez d’une carrière dans le domaine des réseaux numériques ? Pensez au TP TRIP Lycée Saint John Perse Pau Catégories d’Évènement: Pau

Heure : 9h00 (durée 2h)

Lieu : Lycée Saint-John Perse à PAU Au programme de cette réunion :

✅ Présentation détaillée du programme du GRETA CFA Aquitaine

✅ Opportunités professionnelles riches et variées

✅ Modalités d’inscription et de financement Notre équipe sera là pour répondre à toutes vos questions. Il reste encore plusieurs places disponibles, alors ne manquez pas cette opportunité ! Merci de confirmer votre présence auprès de Nadine PUCHEU, Assistante de formation Numérique par téléphone 05 59 84 99 36 ou nadine.pucheu@greta-cfa-aquitaine.fr. N’hésitez pas à partager cette invitation avec vos amis et collègues qui pourraient être intéressés. Nous avons hâte de vous voir nombreux lors de cet événement. Lycée Saint John Perse 2 rue Jules Ferry 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:nadine.pucheu@greta-cfa-aquitaine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Pau, Pyrénées-Atlantiques

Lieu
Lycée Saint John Perse

Adresse
2 rue Jules Ferry
64000 Pau

Ville
Pau

Departement
Pyrénées-Atlantiques

