Une animation au lycée Saint Aubin La Salle lycée Saint Aubin la Salle Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Une animation au lycée Saint Aubin La Salle lycée Saint Aubin la Salle, 26 mai 2023, Angers. Une animation au lycée Saint Aubin La Salle Vendredi 26 mai, 10h00 lycée Saint Aubin la Salle Le vendredi 26 mai, pendant leur cours d’économie-gestion, les 1ères STMG du lycée Saint Aubin La Salle joueront au jeu du commerce mondial pour la première intervention d’Artisans du Monde dans cet établissement. Ce jeu leur permettra de comprendre les dessous du commerce international conventionnel, les échanges et la répartition des différentes ressources ainsi que les avantages apportés par le commerce équitable pour lutter contre les inégalités. lycée Saint Aubin la Salle 14 rue Hélène Boucher, Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T10:00:00+02:00 – 2023-05-26T12:00:00+02:00

2023-05-26T10:00:00+02:00 – 2023-05-26T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu lycée Saint Aubin la Salle Adresse 14 rue Hélène Boucher, Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age min 15 Age max 18 Lieu Ville lycée Saint Aubin la Salle Angers

lycée Saint Aubin la Salle Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Une animation au lycée Saint Aubin La Salle lycée Saint Aubin la Salle 2023-05-26 was last modified: by Une animation au lycée Saint Aubin La Salle lycée Saint Aubin la Salle lycée Saint Aubin la Salle 26 mai 2023 angers lycée Saint Aubin la Salle Angers

Angers Maine-et-Loire