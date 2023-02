Supraconducteur Lycée Richelieu, 13 février 2023, Rueil-Malmaison.

Que se passe-t-il dans un métal pour qu’il transporte le courant électrique sans résistance et sans perte d’énergie ? Pour le comprendre, Hugues Pothier nous invite à un voyage dans la matière quantique. Au milieu des vapeurs d’azote et des métaux volants, à la rencontre de ces électrons qui n’ont pas choisi entre l’ici et l’ailleurs.

Hugues Pothier est chercheur en physique quantique au sein du groupe Quantronique, Service de physique de l’état condensé (SPEC) du CEA-Paris-Saclay.

Supraconducteur est un Impromptu scientifique

Les Impromptus scientifiques sont des discours spectaculaires qui mettent en scène un·e chercheur·se, dont les travaux sérieux sont joyeusement déréglés par le Groupe n+1. Ils tentent de faire tenir ensemble un propos scientifique et une approche poétique.

Les Impromptus visent à transmettre la recherche d’un·e chercheur·se de manière sensible et incarnée. Il ne s’agit ni de conférences ni de présentations magistrales : chaque chercheur·se est associé·e à un artiste du Groupe n+1 dans l’invention d’une forme ludique et particulière au sujet qu’il aura à cœur de présenter.

Les Impromptus sont volontairement interdisciplinaires, avec un goût particulier pour les mathématiques et les neurosciences. Ils peuvent se dérouler dans des espaces publics variés (théâtre, café, librairie…). Ils sont toujours suivis d’un temps de discussion et d’échange avec le public.



2023-02-13T15:00:00+01:00

2023-02-14T16:15:00+01:00

Zoé Chantre