La mode, tout un savoir-faire ! Lycée Ramiro Arrue Saint-Jean-de-Luz, 17 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

La mode, tout un savoir-faire ! Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00, 15h30 Lycée Ramiro Arrue Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h15. Plus d’informations au : 06 72 65 63 09.

Au programme…

– Découverte de l’histoire du lycée et de son architecture,

– Découverte des différents domaines de formation du lycée et les réalisations des élèves,

– Une exposition d’objets et de créations réalisées par les élèves.

Profitez de cette déambulation autour de la mode au lycée Ramiro Arrue.

Lycée Ramiro Arrue 4 rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 51 55 55 https://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-ramiro-arrue/index.php?id=26479 D’abord collège Chantaco, puis lycée Ramiro Arrue, il fut conçu en 1975 par les deux célèbres architectes André Grésy et Jean-Raphaël Hébrard.

L’ambition des architectes est d’implanter le lycée dans les bâtiments existant du collège Chantaco, avec la création d’un internat lycéen et de nouveaux bâtiments pour le collège. Il est construit en béton, et est de plan rectangulaire. À l’intérieur, des mosaïques décorent les murs du lycée. Présence d’un parking – Quartier Chantaco.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:15:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel