Visites commentées et exposition dans un lycée à Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Visites commentées et exposition dans un lycée à Bayonne Lycée professionnel Paul Bert Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. Visites commentées et exposition dans un lycée à Bayonne 16 et 17 septembre Lycée professionnel Paul Bert Gratuit. Entrée libre. Profitez de visites guidées proposées par les lycéens de la section métiers de l’accueil du lycée des métiers Paul Bert, en collaboration avec la mission Ville d’art et d’histoire de la ville de Bayonne. Au cœur du Petit-Bayonne, poussez la porte du lycée des métiers Paul Bert et découvrez un lieu chargé d’histoire, depuis les vestiges médiévaux en passant par l’ancien hôpital militaire. Situé dans un des secteurs sauvegardés de la ville, l’établissement occupe les bâtiments de l’ancien hôpital militaire inauguré en 1842. Ce dernier était implanté sur les vestiges du couvent médiéval des Jacobins et des Capucins. Rénové en 2015, le lycée accueille actuellement 580 élèves. Vendredi, ouvert aux scolaires sur demande exclusivement Lycée professionnel Paul Bert 73 rue Bourgneuf, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le lycée est situé dans le centre de Bayonne au cœur du quartier Saint-André, dans des locaux chargés d’histoire et classés site patrimonial remarquable dans un secteur sauvegardé (ancien hôpital militaire construit en 1842). Le lycée Paul Bert est fier d’être chaque année partenaire des Journées européennes du patrimoine. Cet événement nous permet de partager notre riche histoire. Pour cette occasion, nous avons créé une plaquette historique qui retrace les moments clés de notre établissement depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel – Michel Dubau

