Journée de l’Europe au lycée lycée professionnel les Chartrons, 9 mai 2023, Bordeaux. Journée de l’Europe au lycée Mardi 9 mai, 08h30 lycée professionnel les Chartrons

entrée libre pour les élèves du lycée Le lycée fête l’Europe en organisant

– des ateliers de découverte de l’Europe et sa construction,

– conférences sur le thème de la mobilité européenne et visio conférence avec un euro député

– jeux (quizz géant, set de table…)

– petits déjeuners européens géants dans la cour,

– repas européens… lycée professionnel les Chartrons 130 rue du jardin public Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T06:30:00+00:00 – 2023-05-09T15:00:00+00:00

