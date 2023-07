Visite guidée de l’Ermitage Lycée professionnel de l’Ermitage Agen, 16 septembre 2023, Agen.

Visite guidée de l’Ermitage Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Lycée professionnel de l’Ermitage Gratuit. Entrée libre.

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen. L’architecture intérieure originale du lycée rappelle que l’histoire du lieu est mêlée depuis les premiers siècles à celle de la ville.

A la suite de sainte Foy et de saint Caprais, ermites, moines, pèlerins et promeneurs ont toujours trouvé à cet endroit refuge, ressourcement spirituel et beauté.

Cette visite vous fera découvrir :

– Les grottes troglodytes de l’Ermitage, refuges des premiers Chrétiens

– La source miraculeuse de Saint-Caprais

– L’église de l’Ermitage

Petit bonus : les plus intrépides pourront gravir le clocher de l’église et profiter d’une vue à couper le souffle sur Agen et ses environs.

Lycée professionnel de l'Ermitage 304 avenue Joseph Amouroux, 47000 Agen

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments incrustés dans le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage familier des habitants d’Agen. Son architecture intérieure originale a été remise en valeur lors de récents travaux et rappelle que son histoire est mêlée depuis les premiers siècles à celle de la ville. En effet, à la suite de Sainte Foy et de Saint Caprais au IIIe siècle, ermites, moines, pèlerins et promeneurs ont toujours trouvé en ces lieux : refuge, solitude, ressourcement spirituel et beauté.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un monastère de l’ordre des Carmes y est créé. Expulsés en 1880, les moines carmes reprennent le site de 1925 à 1959, date à laquelle le monastère est transformé en une école d’enseignement professionnel ménager rural, à l’origine du lycée actuel d’enseignement agricole privé. À l’initiative d’un institut qui en assume la tutelle et avec une équipe pédagogique dynamique, le lycée de l’Ermitage continue d’être aujourd’hui, un lieu de rencontre et de formation. Parking intérieur.

