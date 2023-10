Cet automne j’construis mes vacances avec les Francas lycée professionnel agricole fazanis Tonneins, 23 octobre 2023, Tonneins.

Cet automne j’construis mes vacances avec les Francas 23 – 27 octobre lycée professionnel agricole fazanis de 50 € à 95 € selon Quotient Familial et après déduction de la participation communale de 80 €.

Découverte et aventure sportive

L’association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne propose aux enfants du territoire de vivre un séjour placé sous le thème du vivre ensemble, de l’inclusion et de la citoyenneté.

Sous forme de séjour de vacances, le dispositif propose aux enfants âgés de 8 à 12 ans de participer à des activités sportives, ludiques adaptées.

Le séjour découvert et avanture sportive s’organise comme suit:

lundi 23 octobre 2023: les enfants sont accueillis au Lycée Fazanis de Tonneins pour 5 jours de séjours en pension complète, jusqu’au vendredi 27 octobre.

Les 3 premiers jours du séjur seront dédiés au vivre ensemble et à la préparation du groupe enfant à la participation à l’événement de la coupe ACM.

A parti du jeudi 26 octobre (2 jours et un nuit), les enfants vivront la Coupe ACM, tournoi départemental multisport et handisport organisé par les Francas de Lot-et-Garonne, à côté de quarante autre enfants du département.

Ce projet, au travers des activités physiques et sportives proposées, permettra le renforcement des apprentissages en lien avec le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Le tournoi multisport et handisport, tel qu’il est conçu, permettra l’inclusion et la sensibilisation aux pratiques adaptées pour tous et toutes afin de lutter contre les discriminations.

Cet événement vera l’intervention du comité départemental handisports et de l’UFOLEP.

Le séjour sera coconstruit avec les enfants et leurs familles afin que tous et toutes soient sensibilisé.e.s à la démarche « Vacances apprenantes » et aux nos objectifs éducatifs. Ainsi, une réunion d’information et de préparation sera organisée en amont afin de discuter autour des contenus et des objectifs du séjour.

Un bilan sera présenté par les enfants et leurs encadrants à l’ensemble des familles.

