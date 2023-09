Les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration-Tourisme recherchent des personnels formés! Lycée Pré de Cordy à Sarlat Sarlat-la-Canéda, 28 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration-Tourisme recherchent des personnels formés! Jeudi 28 septembre, 09h00 Lycée Pré de Cordy à Sarlat

3 métiers à l’honneur, 3 recrutement organisés le 28/09/2023 à 9 h au lycée Pré de Cordy à Sarlat:

Information collective et recrutement pour la sélection d’entrée aux sessions de formations préparatoires aux Métiers de Cuisinier, de Serveur – Personnel en charge de la commercialisation et du service en Hôtel-Café-Restaurant et enfin au métier d’Ouvrier qualifié de maintenanc en hôtellerie de plein air.

Lycée Pré de Cordy à Sarlat 5 Av. Joséphine Baker, 24200 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
agence-perigueux@greta-cfa-aquitaine.fr
05 53 02 17 69
06 30 52 50 16

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T12:30:00+02:00

CAP Cuisine CAP Commercialisation et Service en Hôtel Café Restaurant