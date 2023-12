Smartagri – 8ème édition Lycée Pommerit Pommerit-Jaudy, 1 février 2024, Pommerit-Jaudy.

Smartagri – 8ème édition Jeudi 1 février 2024, 09h00 Lycée Pommerit

Début : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T14:00:00+01:00

Le thème central de cette année, “L’innovation au service d’une agriculture plus attractive et plus performante,” mettra en lumière les initiatives et les innovations qui façonneront l’avenir de l’agriculture. Les acteurs de ce secteur auront l’opportunité de découvrir des solutions novatrices conçues pour améliorer la performance de l’agriculture tout en la rendant plus attrayante.

Smartagri#8 offre un lieu d’échange pour explorer les dernières innovations dans le domaine agricole. Les participants pourront interagir avec des 18 experts du secteur et startups prometteuses, dans le but d’échanger des idées et de tisser des liens pour l’agriculture de demain.

L’événement ne se limite pas à la découverte de nouvelles technologies, il constitue également une opportunité précieuse de réseautage. Vous pourrez rencontrer des professionnels de l’agriculture, des innovateurs, et des passionnés du numérique, tous partageant une vision commune de l’avenir de l’agriculture.

C’est un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent façonner l’avenir de l’agriculture et découvrir les technologies qui amélioreront la performance et l’attrait de ce secteur.

Inscrivez-vous d’ores et déjà et préparez-vous à être inspirés par les opportunités offertes par la 8ème édition de Smartagri.

Lycée Pommerit Chef du Bois, 22450 Pommerit-Jaudy Pommerit-Jaudy 22450 Côtes-d'Armor Bretagne