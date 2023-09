Cet évènement est passé Conférence : légende du Tour de France et histoire du ski dans les Pyrénées sur les pentes du Tourmalet Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Conférence : légende du Tour de France et histoire du ski dans les Pyrénées sur les pentes du Tourmalet Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre, 16 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Conférence : légende du Tour de France et histoire du ski dans les Pyrénées sur les pentes du Tourmalet Samedi 16 septembre, 15h00 Lycée polyvalent Victor Duruy Gratuit. Entrée libre. De 15h à 17h30, une conférence aura lieu à la salle polyvalente du lycée Victor Duruy. Le sujet abordé sera « Sur les pentes du Tourmalet : une légende du Tour de France et un berceau du ski dans les Pyrénées ». La conférence sera animée par M. Sanchez, président de la Société Ramond. Lycée polyvalent Victor Duruy 3 bis allée Jean Jaurès, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Lycée polyvalent Victor Duruy Adresse 3 bis allée Jean Jaurès, 65200 Bagnères-de-Bigorre Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre latitude longitude 43.062879;0.153946

Lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/