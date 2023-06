ATOUMO RIMED RAZYÉ AN DRIV’ – LEKOL – Visite découverte du Jaden Atoumo, jardin de beauté Lycée Polyvalent Raoul George Nicolo-lycée des métiers Basse-Terre Basse-Terre Catégorie d’Évènement: Basse-Terre ATOUMO RIMED RAZYÉ AN DRIV’ – LEKOL – Visite découverte du Jaden Atoumo, jardin de beauté Lycée Polyvalent Raoul George Nicolo-lycée des métiers Basse-Terre, 2 juin 2023, Basse-Terre. ATOUMO RIMED RAZYÉ AN DRIV’ – LEKOL – Visite découverte du Jaden Atoumo, jardin de beauté Vendredi 2 juin, 08h30 Lycée Polyvalent Raoul George Nicolo-lycée des métiers entrée libre sur inscription Visite Guidée du jardin par les élèves des classes qui ont participé au projet et réalisé le jardin. Un dépliant « liste des plantes de la pharmacie naturelle et leurs usages » aidera à identifier les plantes dans le jardin.

Animation jeux autour de la pharmacie naturelle issus du CAHIER DE JEUX ATOUMO ( questions , cocotte/quizz. mémory, mots fléchés…)

JADEN ATOUMO est une collection de jardins créatifs conçus autour d’une « pharmacie naturelle » de 25 plantes principales et d’espaces thématiques pour ouvrir de nouveaux imaginaires autour des plantes médicinales : plantes de beauté , à fibres, à parfums, gourmandes, tinctoriales, amies du jardin

Ces jardins JADEN ATOUMO sont implantés dans les établissements scolaires ou dans des jardins à proximité des écoles

Lycée Polyvalent Raoul George Nicolo-lycée des métiers
258 Avenue François Mitterand
97100 Basse-Terre
Guadeloupe
+590 690 617 037
https://guygabon.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092043973867
https://instagram.com/la_ressourcerie_des_arts?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

le Lycée polyvalent Raoul George Nicolo – lycée des métiers accueille la filière Arts appliqués , option science de laboratoire et le BTS (Diplôme National des Métiers d'Art et du Design)

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

