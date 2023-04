OUT Lycée polyvalent Lamarck, 16 mai 2023, Albert.

OUT c’est l’histoire d’Enzo, de Claire, de Théo et d’Elsa. Pendant ce spectacle de Théâtre Forum*, le public assiste à des scènes de leur quotidien : face à leur entourage ces 4 jeunes vont subir des violences sexistes, homophobes et transphobes encore présentes en milieu scolaire ou dans le cercle plus privé.

*Le Théâtre Forum est un outil d’éducation populaire créé dans les années 60 par Augusto Boal. Il s’agit d’une technique de théâtre qui vise à la conscientisation et à l’information autour de problématiques de la réalité sociale, citoyenne et économique dans le but de soulever des problèmes de société. Cet outil permet de prendre la parole devant un collectif afin de formuler et essayer des alternatives pour résoudre ces problématiques

OUT est l’aboutissement de rencontres avec des associations actives sur les territoires ainsi que de recherches dans la presse et les réseaux sociaux. Nous nous appuyons sur des statistiques institutionnelles nationales telles que la DILCRAH, SOS Homophobie, L’observatoire de l’égalité, Le MAG, etc.

Joué en direction d’un public d’adolescent·e·s nous présentons des scènes de conflits au plus proche d’une réalité que peuvent connaître des élèves. L’objectif du collectif est donc de tenter de résoudre les situations, en déconstruisant les stéréotypes et en proposant des alternatives pour Enzo, Claire ou Théo. Les scènes deviennent un prétexte pour ouvrir le débat collectif et échanger autour de plusieurs sujets :

– Sexualités ;

– Genres ;

– LGBTQI+ ;

– Vie affective et familiale ;

– Harcèlement (espace public, privé ou virtuel)

– Discriminations : sexisme, homophobie, transphobie, insultes ;

– Stéréotypes : genre, normes ;

– Inégalités : homme-femme, atteintes à la personne, outing, acceptation.

Chacun·e peut partager son opinion au groupe, la séance devient un espace de réflexion collective et de dialogue afin d’expérimenter et de débattre sur des alternatives. L’élève s’implique et peut se mettre à la place de.

Les artistes-pédagogues modèrent le débat et invitent au rejeu : le public agit pour modifier des scènes vues comme un brouillon de la réalité.

La participation des élèves devenu·e·s spectact·eur·rice·s permet d’essayer des alternatives concrètes pour lutter contre les discriminations LGBTphobes.

Les Toupies d’Agrado