Intervention « Inégalités de genre en mathématiques et informatique » – RMC & PEMF Premier degré Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar Beuvry Catégories d’Évènement: Beuvry

Pas-de-Calais Intervention « Inégalités de genre en mathématiques et informatique » – RMC & PEMF Premier degré Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar Beuvry, 28 septembre 2023, Beuvry. Intervention « Inégalités de genre en mathématiques et informatique » – RMC & PEMF Premier degré Jeudi 28 septembre, 08h00 Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar 2 rue Jules Ferry, 62660 Beuvry Beuvry 62660 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T08:00:00+02:00 – 2023-09-28T12:00:00+02:00

2023-09-28T08:00:00+02:00 – 2023-09-28T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Beuvry, Pas-de-Calais Autres Lieu Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar Adresse 2 rue Jules Ferry, 62660 Beuvry Ville Beuvry Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar Beuvry latitude longitude 50.521034;2.66626

Lycée polyvalent hôtelier Marguerite Yourcenar Beuvry Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuvry/