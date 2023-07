À la découverte des arts du feu Lycée polyvalent Henry Moisand Longchamp, 16 septembre 2023, Longchamp.

Une seule destination pour trois sites à visiter, c’est ce que Longchamp propose pour ces Journées européennes du patrimoine.

Au XIXe siècle, la disponibilité du bois comme source d’énergie et l’accès à un argile de qualité dans le Val de Saône a favorisé l’éclosion de poteries (Villers-les-pots) et de faïenceries (Premières et Longchamp) qui ont connu des fortunes diverses. Parmi celles-ci, seule Longchamp a poursuivi sa route et traversé avec succès le XXe siècle, faisant vivre de nombreuses générations de céramistes.

Même si celle-ci a dû fermer ses portes à l’aube du XXIe siècle, sa longue histoire a laissé des traces marquantes dans le village que la municipalité a souhaité mettre en valeur à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023 en s’appuyant sur trois sites directement issus de la Faïencerie :

– le lycée polyvalent Henry Moisand, créé à la sortie de la guerre à l’initiative conjointe du ministère de l’Éducation nationale et de la Faïencerie. Initialement destiné à former exclusivement des céramistes, son domaine s’est aujourd’hui élargi pour y ajouter les arts et le design ;

– la villa Le Chardenois, construite en 1920 comme une « maison de fabrique » avec la double fonction d’hébergement de la famille du propriétaire de la Faïencerie et d’accueil aussi faste que possible des clients les plus importants de l’entreprise ;

– l’association Longchamp d’Antan, créée en 2016, qui s’est donné pour vocation de retracer l’histoire de la Faïencerie au travers de ses collections d’objets de faïence, et de permettre de suivre l’évolution au fil des ans de la nature des produits fabriqués, de leurs formes et de leur décoration.

Lycée polyvalent Henry Moisand 9 rue du Lycée, 21110 Longchamp Longchamp 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 47 29 30 https://www.arts-design-ceramique.fr/ Lycée des métiers de la céramique, des arts et du design, anciennement appelé « de la céramique », a fortement évolué et montre son savoir-faire. Outre la découverte des ateliers rénovés et des salles techniques, il y a la possibilité de repartir avec des créations d’élèves.

