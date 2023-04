Envie de partir, de bouger en Europe Lycée Polyvalent Claude Nougaro Monteils Catégories d’évènement: Monteils

Tarn-et-Garonne

Envie de partir, de bouger en Europe Lycée Polyvalent Claude Nougaro, 9 mai 2023, Monteils. Envie de partir, de bouger en Europe Mardi 9 mai, 13h00 Lycée Polyvalent Claude Nougaro Lycée Polyvalent Claude Nougaro 376 avenue des Lumières Monteils Monteils 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T13:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:30:00+02:00

2023-05-09T13:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Monteils, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Lycée Polyvalent Claude Nougaro Adresse 376 avenue des Lumières Monteils Ville Monteils Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Lycée Polyvalent Claude Nougaro Monteils

Lycée Polyvalent Claude Nougaro Monteils Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteils/

Envie de partir, de bouger en Europe Lycée Polyvalent Claude Nougaro 2023-05-09 was last modified: by Envie de partir, de bouger en Europe Lycée Polyvalent Claude Nougaro Lycée Polyvalent Claude Nougaro 9 mai 2023 Lycée Polyvalent Claude Nougaro Monteils Monteils

Monteils Tarn-et-Garonne