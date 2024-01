Festival du Livre de Jeunesse Occitanie Lycée Pierre-Paul Riquet Saint-Orens-de-Gameville, samedi 27 janvier 2024.

Festival du Livre de Jeunesse Occitanie Nouvelle édition du festival de littérature jeunesse le week-end des 27 et 28 janvier à Saint-Orens-de-Gameville. 27 et 28 janvier Lycée Pierre-Paul Riquet Entrée libre et gratuite (sauf mention contraire pour certains spectacles). Places limitées pour les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

22e édition du festival

Les 27 et 28 janvier, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie est de retour à Saint-Orens-de-Gameville pour une nouvelle édition autour du thème « Lire en corps ».

Animations, ateliers et expositions sont au programme pour découvrir le travail des auteurs et illustrateurs invités.

Programmation du week-end

Le festival se tient principalement au sein du lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens-de-Gameville.

Animations en continu :

Séances de dédicaces tout le week-end de 10h à 19h dans la grande librairie jeunesse du festival

Animations tout au long du week-end

Samedi 27 janvier

Ateliers jeunesse :

À 10h30 – Dessine ton paysage nocturne, avec Rozenn Brécard (dès 8 ans, 10 participants max)

À 14h30 – Mon corps animé, avec Véronique Barthe (de 6 à 10 ans, 10 participants max)

À 14h30 et à 16h – Atelier Pop-Up (de 7 à 10 ans, 10 participants max)

Programmation Petite Enfance (à la Maison de la Petite enfance):

De 10h à 13h : diffférents ateliers proposés par la Maison de la Petite enfance

Lectures et spectacles :

À 10h30 – Borborygmes, avec la Compagnie Scom (dès 3 ans, gratuit pour les enfants, 5€ pour les adultes)

À 16h30 – Skeletos, lecture musicale et dessinée, avec Gaëtan Dorémus (illsustrations en live) et Denis Baronnet (texte et musique live), (dès 5 ans)

Rencontres et débats :

À 14h30 – Carte blanche aux éditions La Partie, avec Fanny Vergnes (cofondatrice de la maison d’édition), Sarah Cheveau et Rozenn Brécard

À 16h – Le sport en littérature jeunesse, rencontre croisée avec Anne-Margot Ramstein et Marie Leymarie

À 17h30 – remise du Prix des ados

Dimanche 28 janvier

Ateliers jeunesse :

À 10h30 – Faire feu de tous bois, avec Sarah Cheveau (dès 4 ans, 15 participants max)

À 14h30 – Atelier jeux de mots autour de l’album Les Dieux du stand, 30 fruits et légumes de compétition, avec Françoise de Guibert (dès 6 ans, 10 participants max)

À 14h30 et à 16h – Atelier Pop-Up (de 7 à 10 ans, 10 participants max)

Lectures et spectacles :

À 10h30 – Les neuf vies extraordinaires de la princesse Gaya

Chapitre 1 : Gaya, lecture dessinée avec Ghislaine Roman et Régis Lejonc , interprétée en LSF avec les étudiants du D-TIM (dès 9 ans, gratuit pour les enfants, 5€ pour les adultes)

À 15h – Enlivrez-vous , avec la Compagnie du Contrevent (dès 3 ans, gratuit pour les enfants, 5€ pour les adultes)

Rencontres et débats :

À 10h30 – remise du Prix des entanfs du livre

À 16h – Coup de projecteur sur le projet Les neuf vies extraordinaires de la princesse Gaya

Programmation hors-les-murs

Du samedi 20 au samedi 27 janvier, le festival se déploie également dans d’autres communes de la Métropole (Toulouse, Aucamville, Beauzelle, Brax, Colomiers, Fenouillet, Fonbeauzard, Gratentour, Mondonville, Pibrac et Saint-Jory), ainsi que dans d’autres lieux à Saint-Orens-de-Gameville (Médiathèque Altigone, Espace Lauragais, librairie des Livres et vous).

Au programme : rencontres avec des auteurs et illustrateurs, ateliers ou encore expositions, dans des bilbiothèques et médiathèques, librairies et autres lieux culturels.

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

Lycée Pierre-Paul Riquet 2 Av. du Lycée, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://festival-livre-jeunesse.fr/2024/ »}]

