Et si on construisait une image tact-illustrée ? 28 et 29 janvier 2023 lycée pierre-paul riquet

Gratuit, inscription uniquement sur place

Atelier proposé dans le cadre du 21e Festival du Livre de Jeunesse Occitanie autour du thème « Ça se construit .. ! » lycée pierre-paul riquet 2 Av. du Lycée, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://anouckboisrobert.fr/ »}] Des matériaux de toutes sortes, une bonne dose d’imagination et de créativité, un soupçon d’inventivité, telle est la recette pour créer une illustration à toucher. En jouant à la fois sur les textures, volumes et reliefs, nous vous invitons à fabriquer votre propre image tactile, à découvrir du bout des doigts !

Rendez-vous les samedi 28 et dimanche 29 janvier au gymnase du lycée Pierre-Paul Riquet de St Orens de Gameville ! —

Avec, Anouck Boisrobert.

Née en 1985, elle a étudié l’illustration à l’école Estienne et à l’école des Arts décoratif de Strasbourg.

À l’occasion d’un Workshop sur la technique du pop-up, elle s’associe avec Louis Rigaud pour créer la maquette de leur premier livre Popville qui sortira un an plus tard aux éditions Hélium.

Ils continuent alors ensemble à imaginer de nouveaux livres animés, en pop up, en découpe ou interactif… Le ludique et la manipulation sont toujours au centre de leurs créations.

Anouck s’occupe maintenant des images et de l’univers graphique de leurs livres, elle travaille également comme illustratrice sur différents projets et anime régulièrement des ateliers autour de son travail.

→ https://anouckboisrobert.fr/ —

©Anouck Boisrobert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:30:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00 ©Anouck Boisrobert

