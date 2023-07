Découvrez l’histoire et l’architecture d’un lycée à Égletons Lycée Pierre Caraminot Égletons, 16 septembre 2023, Égletons.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le lycée Pierre Caraminot avec la présentation historique et architecturale par le proviseur de l’établissement et par les élèves, qui ont pensé et écrit les textes de 4 présentoirs installés le long du parcours. Découvrez la toile commémorative des évènements liés à l’histoire de l’établissement élaborée par les jeunes dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle « Histoire de Bahuts ».

« Les Carnets du Patrimoine » : profitez de la diffusion d’un film sur l’histoire contemporaine du lycée, avec des images d’archives exceptionnelles du bombardement de cet établissement en 1944. Ce lycée a été étudié par le service Patrimoine et Inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d’une opération d’inventaire.

Au cinéma d’Egletons, bénéficiez d’une séance gratuite, le samedi 16 septembre à 10h30, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Lycée Pierre Caraminot 28 avenue de Ventadour, 19300 Égletons Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 93 13 19 http://www.lyceecaraminot.fr [{« type »: « email », « value »: « ce.0190018s@ac-limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 93 13 19 »}] Construit pour abriter une école nationale professionnelle, le site devient un lycée en 1960. Robert Danis, architecte en chef des Monuments historiques, lui donne une disposition classique tout en proposant une école de plein air, dont les bâtiments sont répartis sur des terrasses artificielles. Ce lycée témoigne par ailleurs de l’évolution des matériaux dans la construction scolaire à partir des années 1930 avec une structure en béton armé et parement en pierre locale : le granit d’Eyrein. Le 18 août 1944, l’école est partiellement détruite par le bombardement des alliés, la toiture et les différents niveaux du bâtiment central sont touchés, seuls les ateliers sont épargnés.

Il a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère de la Culture et de la Communication en 2010. Il s’est également vu décerner le label « Égalité Elle-Lui » de l’Éducation nationale pour sa politique de promotion des formations scientifiques, technologiques et professionnelles auprès des jeunes filles.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

©Lycée Pierre Caraminot