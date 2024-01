Journée Portes Ouvertes : Moniteur Éducateur et Éducateur Spécialisé Lycée Pierre Brossolette Le Kremlin-Bicêtre, mercredi 7 février 2024.

Journée Portes Ouvertes : Moniteur Éducateur et Éducateur Spécialisé Portes-ouvertes des formations Moniteur Éducateur et Éducateur Spécialisé Mercredi 7 février, 14h00 Lycée Pierre Brossolette Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Portes-ouvertes des formations Moniteur Éducateur et Éducateur Spécialisé : présentation des formations (contenu et organisation des enseignements et de la certification), visite des locaux, débouchés…

Lycée Pierre Brossolette 5 rue Pierre Brossolette le kremlin bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France