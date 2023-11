28ème Bourse, exposition et ventes aux minéraux, fossiles et bijoux Lycée Pierre Bourdan Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Guéret 28ème Bourse, exposition et ventes aux minéraux, fossiles et bijoux Lycée Pierre Bourdan Guéret, 9 décembre 2023, Guéret. Guéret,Creuse Bourse, exposition, vente de minéraux, fossiles et bijoux.

Animations, interventions, boissons et gâteaux..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Lycée Pierre Bourdan

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exchange, exhibition, sale of minerals, fossils and jewelry.

Entertainment, talks, drinks and cakes. Intercambio, exposición y venta de minerales, fósiles y joyas.

Entretenimiento, charlas, bebidas y pasteles. Börse, Ausstellung, Verkauf von Mineralien, Fossilien und Schmuck.

Animationen, Redebeiträge, Getränke und Kuchen. Mise à jour le 2023-11-20 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu Lycée Pierre Bourdan Adresse Lycée Pierre Bourdan Ville Guéret Departement Creuse Lieu Ville Lycée Pierre Bourdan Guéret latitude longitude 46.1720294;1.87166254

Lycée Pierre Bourdan Guéret Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/