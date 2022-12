LA FETE CONTINUE LYCEE PAUL RIQUET Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

LA FETE CONTINUE LYCEE PAUL RIQUET, 7 juillet 2022, Castelnaudary. LA FETE CONTINUE 8 – 28 juillet LYCEE PAUL RIQUET

1055 € 15 jours, 1320 € 21 jours

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. LYCEE PAUL RIQUET 11400 CASTELNAUDARY Castelnaudary 11400 Aude Occitanie C’est sur un domaine entièrement clos de plusieurs hectares que sont accueillis les enfants.

Logés dans des chambres de 2à 6 enfants du même âge, toutes équipées de douches, les enfants pourront profiter des infrastructures telles que :terrains multisport, salles d’activités,

amphithéâtre, forêt…

La cuisine est réalisée sur place par nos cuisiniers avec une majorité de produits frais locaux. Activités pour tous

– Une activité favorite (Une au choix parmi les quatre proposées)

– Accrobranche

– Rafting*

– Parc Aqualudique

– AnimaParc ² ou Cité de l’espace ou Visite de Toulouse

– Baignade ou sortie dans un lac ou à la mer ° Activité Favorite

1 activité à choisir parmi les 4 :

– Equitation : 2 séances

– Karting : 1 Journée (dès 12 ans)

– Graine d’espions : Laser Game et Trampoline Park

– Culture et Spectacle : Journée à la cité de Carcassonne avec visite du château et des remparts + spectacle de chevalerie Activités en plus sur 21 Jours

– Aquafun Parc

– Toulouse Plage ou Toulouse ville

– Banane Tractée* à la mer

* Ces activités sont conditionnées à la

fourniture d’un test d’aisance aquatique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T00:00:00+02:00

2022-07-28T18:00:00+02:00

