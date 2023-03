Balades sonores – “Pamparigouste et Anthropophony” Lycée Paul Latécoère, 14 avril 2023, Istres Office de Tourisme d'Istres Istres.

Balades sonores – “Pamparigouste et Anthropophony”

En collaboration avec le GRAINE PACA, le bureau des guides et le laboratoire PRISM.



L’association PePaSon fait étape à Istres sur les bords de l’étang de Berre dans le cadre de sa “tournée des balades sonores” en invitant pour l’occasion les artistes et chercheurs Caroline Boë et Pascal Messaoudi afin de guider nos oreilles à travers l’histoire et le temps, l’espace et les lieux.



Cet après-midi croisera deux démarches et balades sonores. Nous activerons avec son auteur le parcours “Expédition Pamparigouste, cap sur Istres” réalisé par Pascal Messaoudi avec l’Office de Tourisme de Istres ; et tendront l’oreille in situ avec Caroline Boë aux petits sons qui envahissent notre quotidien, à la pollution sonore de faible intensité qui agite les espace sous le seuil de notre attention, qu’elle explore dans le cadre de son projet de recherche “Anthropophony“.





Organisation et informations logistiques :

Balades à prix libre sur inscription uniquement

14H – 16H : Balade sonore

16H30 – 17H30 : Retours d’expérience, discussions et partages de pratiques



Matériel à emmener si possible :

Un casque audio / Un téléphone ou lecteur audio connecté en 4G



Quelques mots sur les invités :



Caroline Boë est artiste sonore et compositrice. Née en 1963 dans le Vaucluse, elle vit et travaille à Marseille (France). Depuis 2013, elle se consacre à la recherche-création en sound-art. Actuellement artiste-chercheuse doctorante au sein du laboratoire PRISM (Aix-Marseille-Université/CNRS/Ministère de la Culture), son domaine de recherche concerne la pollution sonore, l’art relationnel et le web-art. Son engagement écologique oriente ses travaux vers l’art environnemental, l’écologie sonore, le paysage sonore. Elle est reconnue pour ses installations sonores (au GMEM/CNCM, au Palais de Tokyo de Paris) et ses performances pour partitions graphiques (au musée des Beaux-arts de Marseille, à la Cité Radieuse Le Corbusier).



Pascal Messaoudi est réalisateur de documentaires et de créations sonores. Il a été journaliste radio, il travaille avec des compagnies de théatre, il trace des parcours sonores…. D’une façon générale, il s’intéresse aux gens et capte la parole qu’ils lui confient. Il enregistre tout ce qui émet des sons et en mixant toute cette matière, il nous raconte des histoires, réelles, souvent imaginaires. Il a collaboré avec le bureau des guides et l’office de tourisme de Istres dans le cadre de plusieurs parcours sonores et tient une chronique dans le journal local d’investigation Mars Actu.

PePaSon vous invite au quatrième épisode de sa “tournée de balades sonores” à Istres sur les bords de l’étang de Berre avec Caroline Boë et Pascal Messaoudi à l’écoute d’une histoire des lieux et des sons qui nous envahissent.

Inscriptions en ligne

