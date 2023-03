Visite découverte des Jardins du lycée Pasteur Lycée Pasteur, 2 juin 2023, Lille.

Visite découverte des Jardins du lycée Pasteur 2 et 3 juin Lycée Pasteur Entrée gratuite. Nombre limité pour chaque créneau horaire pour garantir un confort de visite.

Visite commentée des Jardins de Pasteur, agrémentée d’une exposition artistique et de moments musicaux, conçus en lien avec la thématique « Musique des jardins ».

Lycée Pasteur 1 rue des Urbanistes Lille Lille 59777 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320553650 https://clubscience.etab.ac-lille.fr/?cat=2 https://clubscience.etab.ac-lille.fr/?cat=2 [{« type »: « email », « value »: « musiquepasteurlille@gmail.com »}] Permaculture, agroforesterie, mares, verger, potager et biodiversité au sein d’un lycée : oui, c’est possible ! Depuis 2012, créés à l’initiative d’enseignants de SVT, les Jardins de Pasteur proposent une myriade d’activités aux volontaires de l’établissement, qu’ils soient lycéens, enseignants, parents ou personnel administratif. Au fil des années, le projet s’est étoffé avec entre autres réalisations, un recensement de la faune et de la flore, des partenariats avec des associations locales investies dans la biodiversité (Les Blongios, Les Ajoncs, La Lisière, Nord Nature Chico Mendès…), des aménagements jardiniers et artistiques sur plus d’un hectare… Dernier projet en date : faire venir 5 chefs étoilés pour qu’ils préparent un repas collectif avec la production du potager ! Le lycée a désormais le label « éco-lycée ». Proche des gares Lille-Flandres et Lille-Europe, station V’Lille « place aux Bleuets »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

©Christelle_Gadenne-ENRX