Doubs Le lycée Pasteur Lycée Pasteur Besançon, 16 septembre 2023, Besançon. Le lycée Pasteur 16 et 17 septembre Lycée Pasteur Inscription obligatoire en raison d’un nombre de places limité | Durée de la visite : 45 min Découvrez le lycée Pasteur, de l’installation des frères franciscains au XIIIe siècle à l’actuel établissement scolaire. Ne ratez pas la chapelle, riche d’un beau mobilier néogothique, qui sera ouverte exceptionnellement.

Rendez-vous devant l’entrée du lycée.

Rendez-vous devant l'entrée du lycée.

La visite comporte des marches. Lycée Pasteur 2 rue Girod de Chantrans 25000 Besançon

