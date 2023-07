Empruntez les chemins mystérieux du lycée Notre-Dame Lycée Notre-Dame Le Mans, 16 septembre 2023, Le Mans.

L’ installation regroupera 14 pôles et sera ouverte à toutes et tous.

Le sujet dans son traitement se veut fédérateur en associant l’équipe éducative au sens large et élèves. Parmi les 14 pôles, l’un est bien évidemment consacré à la chapelle avec notamment une présentation de chasubles. La salle de permanence, autrefois cantine est rebaptisée, pour l’occasion, l’âme cachée. L’histoire de Notre-Dame devient donc un objet de mémoire.

Il y a du bricolage, de la peinture, des enregistrements divers et un aménagement qui invite à une déambulation dans le temps… la temporalité étant le fil conducteur de l’installation.

L’enjeu de cette installation est mémoriel. Il interroge la transmission et se veut être en écho aux voeux des soeurs fondatrices de l’institution Notre-Dame (offrir un avenir à des jeunes, puisqu’ ancien pensionnat de jeunes filles, l’institution Notre-Dame en 1877 accueille 50 pensionnaires et le premier cours dans le secondaire de l’ouest de la France est fondé par les sœurs de la charité de Notre-Dame d’Évron).

Préparez-vous à vivre un moment inédit, unique.

