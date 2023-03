Et si on en parlait : Ateliers d’échanges à 3 voix Lycée Notre Dame de Mongré Villefranche-sur-Saône Catégories d’Évènement: Rhône

Ce format vise à déconstruire les préjugés que l'on peut avoir sur les autres croyances en les présentant au public. Il se fait à plusieurs voix avec un, deux ou trois intervenants et se divise généralement en deux temps : un temps de présentation des religions au niveau historique et sociologique et un temps de questions-réponses avec le public

2023-03-23T13:30:00+01:00 – 2023-03-23T17:30:00+01:00

