La Compas se dévoile… 16 et 17 septembre Lycée Notre-Dame de la Compassion Gratuit. Entrée libre.

Depuis 2016 un dispositif participatif d’inventaire du patrimoine des lycées s’est déployé en Nouvelle-Aquitaine, et ce en collaboration avec les lycéens. Chaque année, dans quelques établissements volontaires, des élèves étudient l’histoire patrimoniale de leur « bahut » et partagent le rendu de leurs recherches en devenant guides lors des Journées européennes du patrimoine.

Ainsi les élèves du lycée Notre-Dame de la Compassion guideront les visiteurs dans la découverte de leur établissement.

Lycée Notre-Dame de la Compassion 1ter rue de Langeot, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 20 51 00 https://lycee-lacompa.fr/ Le lycée Notre-Dame de la Compassion voit le jour en 1874. Pour la première fois, il ouvre ses portes au public afin de faire découvrir ses bâtiments scolaires, sa chapelle et ses magnifiques vitraux. Le tout ponctué par une touche de modernité via le ressenti et la vie des élèves qui vous guideront au sein de l’établissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

