Les métiers d’art au Lycée Napoléon LYCEE NAPOLEON, 28 mars 2023, L'Aigle.

LYCEE NAPOLEON 15 RUE DES SPORTS 61300 L’AIGLE L’Aigle 61300 Orne Normandie

Venez à la rencontre des élèves et des enseignants et poussez les portes de nos ateliers. Ils seront ravis de vous faire partager et découvrir les différentes spécialités :

– MARQUETERIE : démonstration des différentes étapes de la fabrication d’une marqueterie, découpe, ombrage et incrustation.

– SCULPTURE : démonstration : modelage, moulage et execution de ronde-bosse et de bas-relief.

– TAPISSERIE EN SIEGE : les différentes étapes de réalisation.

– EBENISTERIE : démonstration de la fabrication.

Exposition de travaux d’élèves élaborés lors des concours notamment « Un des meilleurs apprentis de France » , « Prix Avenir Métiers d’Art » de l’INMA (Institut National des Métiers d’Art).

Présentation des différents matériaux utilisés.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:30:00+02:00

2023-03-28T17:00:00+02:00

