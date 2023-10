RICHARD III lycée Montesquieu Herblay-sur-Seine, 14 novembre 2023, Herblay-sur-Seine.

RICHARD III Mardi 14 novembre, 15h00 lycée Montesquieu entrée sur inscription par mail

Richard III

représentation scolaire

Juste avant la Compagnie a le plaisir de vous présenter Richard III, de William Shakespeare, dans une nouvelle traduction de Clément Camar-Mercier. Il s’agit d’une adaptation contemporaine à six : trois hommes et trois femmes. Notre objectif est d’immerger le spectateur dans un monde très proche du sien pour rendre plus saisissant la réflexion de Shakespeare autour de l’altérité et de la violence qu’elle peut susciter. Notre esthétique : costumes contemporains, décors épuré et création d’une bande sonore suscitant l’imaginaire du spectateur.

Nous recréons le monde shakespearien aujourd’hui et nous faisons apparaître tout ce qui n’a malheureusement pas changé : l’exclusion d’un être haï de par son handicap, l’hypocrisie et l’arrivisme corrompant une classe politique désunie et hors sol, et bien sûr la poussée d’un être sans foi ni loi, qui joue d’un côté sur un comportement faussement vertueux et de l’autre sur les plus bas instincts racistes, homophobes, misogynes d’un peuple qu’il fanatise autant qu’il méprise.

Le rapport à ceux qui menacent nos démocraties actuellement est malheureusement évident.

lycée Montesquieu 165 rue Emile Zola 95220 Herblay Herblay-sur-Seine 95220 Les Bayonnes Val-d'Oise Île-de-France justeavantlacompagnie@hotmail.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T15:00:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

Théâtre Shakespeare

Camille Poulie