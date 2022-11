CONCOURS WEB DESIGN LYCEE MEMONA HINTERMANN AFFEJEE Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

les participants sont des élèves volontaires

Le lycée Mémona Hintermann Afféjee organise du 7 au 9 décembre 2022 un concours de développement et de design de site web appelé LMHA D&D WEB AWARDS. LYCEE MEMONA HINTERMANN AFFEJEE SAINTE CLOTILDE Moufia Saint-Denis 97400 La Réunion

Ce concours de création a pour objectif de créer un site Web en equipe mixte afin de mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises lors des enseignements en classe. Les participants devront travailler en equipe afin de réaliser l'objectif sur un temps contraint.

Le concours est ouvert :

– Aux étudiants de première année de STS systèmes numériques option inforamtique et réseau

– Aux élèves de la terminale BAC PRO systèmes numériques option réseaux, informatique et systèmes

communicants

– Aux élèves des terminales STI2D option système d’information et numérique

Le jury sera composé de professionnels du domaine

