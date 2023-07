Libr’Océan Lycée MAURICE RAVEL – Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz, 31 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Libr’Océan 31 juillet – 4 août Lycée MAURICE RAVEL – Saint Jean de Luz entre 335 € et 410€

Envie d’océan ? De sports aquatiques ? De culture basque ? Alors rejoins-nous à Saint Jean-de-Luz pour des vacances de folie ! Si je te parle de baignade, de paddle, de surf, de la plage… cela t’inspire ? Alors n’hésite pas, prends les devants et inscris-toi sur un séjour « Libr’Océan ».

Nous n’allons pas nous arrêter là ! Nous profiterons du Pays Basque pour découvrir son environnement, sa culture sportive, sa gastronomie. Et tu auras toute liberté pour mettre en place des jeux ou des activités pour le groupe autour de ce bel océan de St Jean.

Lycée MAURICE RAVEL – Saint Jean de Luz 2 Av. du Professeur Gregorio Marañon, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://francas64.zici.fr/les-sejours-de-vacances-pour-cet-ete/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@francas64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559840101 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00

mer bord de mer

@Francas64