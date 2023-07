Séjour Cirque « Saint-Jean-de-Luz fait son cirque » – Aux œuvres citoyen.nes (Francas et collectif Tarabiscoté). lycée Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz, 10 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Séjour Cirque « Saint-Jean-de-Luz fait son cirque » – Aux œuvres citoyen.nes (Francas et collectif Tarabiscoté). 10 – 29 juillet lycée Maurice Ravel sur inscription

Le cirque et ses arts seront au coeur de ces séjours de vacances organisés par les Francas.

Cette année, une attention spécifique sera portée sur la mise en place de temps d’expression des enfants et des jeunes et la valorisation des temps éducatifs vécus par les enfants et les jeunes et des temps en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Durant ce séjour, le collectif Tarabiscoté de l’école de cirque de Bordeaux, sera en résidence d’artiste sur la structure. C’est autour de cette résidence qu’a été construit le projet de ce séjour, en collaboration avec les circassiens. Le collectif Tarabiscoté est un collectif d’artistes venant de l’école de cirque de Bordeaux. Les enfants et les jeunes pourront donc s’initier aux arts du cirque et créer un spectacle avec les artistes mais aussi

profiter de leur environnement et des joies qu’offre l’océan.

lycée Maurice Ravel 2 avenue du professeur Gregorio Maranon, 64500 Saint- Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

