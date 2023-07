Saint-Jean-de-Luz fait son cirque – colonies de vacances avec les FRANCAS 64 lycée Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz, 10 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz fait son cirque

Oyé ! Oyé ! Jeunes circassien.nes en herbe !

Embarque avec nous et le collectif Tarabiscoté, direction Saint-Jean-de-Luz et l’océan.

Qu’est-ce que le collectif Tarabiscoté ? C’est une troupe de circassiens professionnels qui sera avec nous en résidence d’artistes. Ce qui veut dire qu’ils vivront avec nous, travaillerons avec nous… Nous serons donc liés le temps du séjour et ça tombe bien car c’est le thème de leur spectacle : « le lien ». Au final on peut donc dire que tu seras un.e apprenti.e circassien.ne en résidence à Saint-Jean-de-Luz !

Le voyage durera une semaine et te permettra de découvrir les arts du cirque ainsi que l’environnement basque et marin qui t’entoure.

Au travers des différentes aventures que tu vivras, tu pourras t’initier aux arts du cirque avec le collectif Tarabiscoté et aussi imaginer, créer un spectacle de cirque dans toute sa splendeur ! Ce spectacle sera en représentation le samedi avant ton départ et les parents seront invités, bien sûr.

N’oublions pas notre bel océan, se situant à 5 minutes de notre lieu de vie, dans lequel tu pourras te baigner et profiter de plein d’autres activités.

Résumons : tu as entre 8 et 12 ans, tu souhaites découvrir les arts du cirque et profiter des joies de l’océan atlantique ? Alors ce séjour est fait pour toi !

lycée Maurice Ravel 2 avenue du professeur Gregorio Maranon, 64500 Saint- Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559840101 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@francas64.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:00:00+02:00

©collectif tarabiscoté