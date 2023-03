Simulation de Parlement européen Lycée Maurice Genevoix Ingré Catégories d’Évènement: Ingré

Loiret

Simulation de Parlement européen Lycée Maurice Genevoix, 13 mai 2023, Ingré. Simulation de Parlement européen Samedi 13 mai, 07h30 Lycée Maurice Genevoix Entrée libre pour les lycéens Durant une journée, les lycéens d’Ingré prendront le costume des députés européens. Ils seront hongrois, suédois, allemands, du groupe Identité et Démocratie, S&D ou encore du PPE ou de RENEW, ECR. L’idée est de montrer la complexité de l’exercice d’apports d’amendements et de la négociation. Lycée Maurice Genevoix lycée Maurice Genevoix Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T07:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T07:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Ingré, Loiret Autres Lieu Lycée Maurice Genevoix Adresse lycée Maurice Genevoix Ville Ingré Departement Loiret Age min 15 Age max 18 Lieu Ville Lycée Maurice Genevoix Ingré

Lycée Maurice Genevoix Ingré Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingre/

Simulation de Parlement européen Lycée Maurice Genevoix 2023-05-13 was last modified: by Simulation de Parlement européen Lycée Maurice Genevoix Lycée Maurice Genevoix 13 mai 2023 Ingré Lycée Maurice Genevoix Ingré

Ingré Loiret