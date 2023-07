A la découverte de Saint Jean de Luz Lycée maritime de CIBOURE Ciboure, 4 août 2023, Ciboure.

A la découverte de Saint Jean de Luz 4 et 11 août Lycée maritime de CIBOURE de 500€ pour le quotient 1 à 545 pour le quotient 4

C’est un séjour de 10 jours.

Pour ce séjour, l’équipe d’animation souhaite agir sur différents leviers.

Celui de la découverte d’une nouvelle région, une nouvelle ville. Les jeunes de notre quartier sortent peu de celui-ci, il nous parait donc important de leur faire découvrir une nouvelle avec son fonctionnement, son histoire et son environnement mritime.

Nous voulons aussi que les jeunes se dépassent et prennent cosncience de la découverte d’une pratique sportive. Mais également qu’il n’est pas nécessaire de s »incrire dans un club. L’environnement proche peut-être une source de moyen à la pratique sportive.

Enfin, nous voulons aussi faciliter l elien entre les jeunes et les familiairiser à la vie en collectivité.

Le départ du séjour se fera de Woippy. Le déplacement se fera en bus. Le trajet se fera de nuit pour éviter alléger la charge du transport: sensation de durée importante, une gestion des repas plus facile, éviter les chaleurs…

Le premeir jour du séjour sera dédié à l’installation dans les chambres: contôle de l’inventaire, faire les lits, rangement des affaires, à la découverte du site et de l’environnement proche. Il sera aussi établit les règles de fonctionnement du séjour.

Chaque sera proposée une découverte des sports de plage. Chaque une nouvelle pratiue de sport sera proposée: beach volley, ultimate, beach soccer, course à pied, yoga, raquette de plage. En plus de ces temps encadrés par les animateurs, il y aura une découverte du surf, une randonnée pédestre et une randonnée en vélo.

Une journée sera consacrée à la visite de la ville d’Irun en Espagne. Il s’agire de découvrir une nouvelle culture architecturale, culinaire, du quotidien et de visiter la stade de foot.

Il sra aussi proposer des temps libres pour permettre aux jeunes de se retrouver entre eux et d’assurer des temps de repos: temps sur la plage, à lapiscine, ballade dans Saint-Jean -de-Luz, ballade en bord de plage…

Les soirées seront aussi animées par l’équipe d’animation: soirée jeux de société, jeux de rôles, ballade en bord de mer, soirée musiclae, grand jeux…

Chaque fin de journée, sera une réunion des jeunes pour savoir comment ils se sentent dans le groupe, savoir si les activités sont adaptées et réguler des conflits si besoin.

Chaque matin, avant le démarrage des activités, les jeunes devront ranger les chambres celles-ci seront vérifier par l’équipe d’animation. Ils particperont également à l’entretien des locaux: débarasser les tables, ranger le matériel des activités.

Lycée maritime de CIBOURE CIBOURE 64500 Ciboure 64500 1 avenue eugene corre Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07.66.28.04.99 »}, {« type »: « email », « value »: « direction@csmjcbpse.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T10:30:00+02:00

2023-08-11T10:00:00+02:00 – 2023-08-11T10:30:00+02:00

plage visite Espagne