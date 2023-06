A L’ARRACHE FESTIVAL – 2ÈME EDITION Lycée Margueritte Verdun, 25 août 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Un Festival au coeur de la cité de la paix, une clôture de l’été festive et pleine de Lorraine !

Des concerts d’artistes locaux et internationaux !

Un répertoire hétéroclite, de découvertes en découvertes !

Une restauration fait maison par nos bénévoles, avec des fournisseurs locaux. Du local par des locaux, avec de vrais repas végétariens !

De la bonne bière locale made by @lafermedelavallée, de la limonade locale, des boissons pour tous les goûts

PROGRAMMATION

OLDIES | AYTEEN | MAKOLOKO | LE GARS D’EN FACE | NAGAS | DAISY DRIVER |THE CELTIC TRAMPS | TECHNOBRASS

STANDS & ACTIVITÉS : Exposants locaux: Glaces etc …, Exposition de véhicules anciens, Expositions de photos prises par nos bénévoles.

PRÉVENTES :

Pass 2 Jours +12ans 17€

Pass 1 Soir +12ans 12€

Pass 2 Jours -12ans Gratuit

Pass 1 Soir -12ans Gratuit

BON À SAVOIR:

Système Cashless, prévoyez des espèces, pas de CB.

Vente de billets sur place.

Animaux tenus en laisse autorisés.

Toilettes sur site.

Poste de secours.

Poste de sécurité.. Tout public

Vendredi 2023-08-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-26 23:59:00. 20 EUR.

Lycée Margueritte Place Vauban

Verdun 55100 Meuse Grand Est



A Festival in the heart of the City of Peace, a festive closing to the summer full of Lorraine!

Concerts by local and international artists!

A diverse repertoire of discoveries!

Homemade catering by our volunteers, using local suppliers. Local by local, with real vegetarian meals!

Great local beer made by @lafermedelavallée, local lemonade, drinks for all tastes!

PROGRAMMATION

OLDIES | AYTEEN | MAKOLOKO | LE GARS D?EN FACE | NAGAS | DAISY DRIVER |THE CELTIC TRAMPS | TECHNOBRASS

STANDS & ACTIVITIES: Local exhibitors: ice cream etc., vintage car show, photo exhibitions by our volunteers.

SALES :

Pass 2 Days +12ans 17?

Pass 1 Evening +12years 12?

Pass 2 Days -12ans Free

Pass 1 Soir -12ans Free

GOOD TO KNOW:

Cashless system, please bring cash, no CB.

Ticket sales on site.

Pets on leash allowed.

Toilets on site.

First-aid post.

Security post.

Un Festival en el corazón de la Ciudad de la Paz, ¡un final de verano festivo y lleno de Lorena!

Conciertos de artistas locales e internacionales

Un repertorio variado con nuevos descubrimientos

Restauración casera a cargo de nuestros voluntarios, utilizando proveedores locales. Comida local hecha por gente local, ¡con auténticos platos vegetarianos!

Gran cerveza local elaborada por @lafermedelavallée, limonada local, ¡bebidas para todos los gustos!

PROGRAMACIÓN

OLDIES | AYTEEN | MAKOLOKO | LE GARS D’EN FACE | NAGAS | DAISY DRIVER |THE CELTIC TRAMPS | TECHNOBRASS

STANDS Y ACTIVIDADES: Expositores locales: Helados, etc., Exposición de vehículos antiguos, Exposiciones fotográficas realizadas por nuestros voluntarios.

VENTA :

Pase 2 días +12 años 17?

Pase 1 Noche +12 años 12?

Abono 2 días -12 años Gratuito

1 Pase Tarde -12 años Gratuito

BUENO SABER:

Sistema cashless, por favor traiga efectivo, no tarjetas de crédito.

Venta de entradas in situ.

Se admiten mascotas con correa.

Aseos in situ.

Puesto de primeros auxilios.

Puesto de seguridad.

Ein Festival im Herzen der Stadt des Friedens, ein festlicher Abschluss des Sommers voller Lothringen!

Konzerte von lokalen und internationalen Künstlern!

Ein bunt gemischtes Repertoire, von Entdeckung zu Entdeckung!

Hausgemachte Speisen von unseren Freiwilligen, mit lokalen Lieferanten. Lokales von Lokalen, mit echten vegetarischen Mahlzeiten!

Gutes lokales Bier made by @lafermedelavallée, lokale Limonade, Getränke für jeden Geschmack

PROGRAMMIERUNG

OLDIES | AYTEEN | MAKOLOKO | LE GARS D’EN FACE | NAGAS | DAISY DRIVER | THE CELTIC TRAMPS | TECHNOBRASS

STÄNDE & AKTIVITÄTEN: Lokale Aussteller: Eis etc., Ausstellung von Oldtimern, Fotoausstellungen unserer Freiwilligen.

VORSCHAU:

2-Tages-Pass +12 Jahre 17?

Pass für einen Abend +12 Jahre 12?

2-Tages-Pass -12 Jahre Kostenlos

1-Abend-Pass -12 Jahre Kostenlos

GUT ZU WISSEN:

Cashless-System, bringen Sie Bargeld mit, keine Kreditkarte.

Verkauf von Eintrittskarten vor Ort.

Angeleinte Haustiere sind erlaubt.

Toiletten auf dem Gelände.

Posten für den Rettungsdienst.

Sicherheitsposten.

