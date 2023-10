Un nouveau Par Les Vivants au Mans Lycée Marguerite Yourcenar Le Mans, 3 octobre 2023, Le Mans.

Les élèves de terminale du Lycée Marguerite Yourcenar du Mans et leurs professeures Madame Gasnier et Madame Severe ont durant l’année scolaire 2022-2023 produit un parcours sonore géolocalisé sur la vie des populations juives avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Durant les prochaines semaines, les parcours seront publiés au fur et à mesure sur le site Par Les Vivants et sur l’application izi Travel.

Sur le site Par Les Vivants : https://www.parlesvivants.org/ecouter-les-parcours-lycee-marguerite-yourcenar-le-mans-tg/

Sur l’application izi Travel : https://www.izi.travel/fr/4447-par-les-vivants-le-mans-lycee-marguerite-yourcenar/fr

Par Les Vivants a le soutien de la DILCRAH et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

