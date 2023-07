Circuit : « Merveilles et Matrimoine » Lycée Marguerite de Valois Angoulême, 16 septembre 2023, Angoulême.

Circuit : « Merveilles et Matrimoine » Samedi 16 septembre, 10h00, 13h30 Lycée Marguerite de Valois Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : entrée accueil du lycée, 12 rue Louise Lériget. Enfants sous la responsabilité des parents. Renseignements : 05 45 97 45 00.

Visite patrimoniale et matrimoniale du lycée proposée par les élèves-médiateurs d’histoire des arts et arts plastiques. Découvrez le lycée et son contexte, avec les ateliers professionnels, grâce à une visite commentée par les élèves en histoire des arts et leurs professeurs.

De l’histoire du quartier Bel Air, où fut édifiée un lycée de jeunes filles sur l’emplacement d’un ancien hôpital de pestiférés, seule la chapelle a subsisté du XVIIe siècle. Dès les années 1960, l’architecture des bâtiments en fait un exemple phare à Angoulême des préceptes de Le Corbusier. Peu à peu, le lycée acquiert des œuvres d’art remarquables. Mosaïque, sculpture, fresque, photographies et nombre de pièces recueillies au gré des projets menés avec des artistes contemporains.

Un parcours « Dispositif-Portraits », co créé par les secondes histoire des arts et arts plastiques, enrichit et met en valeur le patrimoine du lycée. Il s’agit de faire vivre les figures féminines par des oeuvres essaimées dans l’espace de l’établissement. C’est donc le matrimoine du lycée qui sera à l’honneur cette année.

Lycée Marguerite de Valois 6 rue Louise-Lériget, 16000 Angoulême Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 97 45 00 http://lyceevalois.com/lmdv/ Le lycée Marguerite de Valois fait partie de la cité scolaire construite entre 1960 et 1967 sur le site de Bel Air qui comprend le collège et le lycée Marguerite de Valois ainsi que le lycée professionnel Jean Rostand. Ces deux derniers établissements, réunis sous la même direction depuis le 1er janvier 2016 pour la gestion de deux mille élèves, constituent l’un des plus grands lycées de France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, C. Rome