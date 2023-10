Cet évènement est passé Atelier Vie Affective et Sexuelle Lycée Marcelin Berthelot Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Questembert Atelier Vie Affective et Sexuelle Lycée Marcelin Berthelot Questembert, 16 octobre 2023, Questembert. Atelier Vie Affective et Sexuelle 16 et 19 octobre Lycée Marcelin Berthelot uniquement pour les lycéens, gratuit Lycée Marcelin Berthelot 56230 questembert Questembert 56230 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T16:00:00+02:00

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T16:00:00+02:00 Consentement orientation sexuelle Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Questembert Autres Lieu Lycée Marcelin Berthelot Adresse 56230 questembert Ville Questembert Departement Morbihan Age min 14 Age max 18 Lieu Ville Lycée Marcelin Berthelot Questembert latitude longitude 47.660407;-2.452714

Lycée Marcelin Berthelot Questembert Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/questembert/