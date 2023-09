Forum sur la thématique de la mobilité Lycée Marcel Sembat Sotteville-lès-Rouen Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Sotteville-lès-Rouen Forum sur la thématique de la mobilité Lycée Marcel Sembat Sotteville-lès-Rouen, 29 septembre 2023, Sotteville-lès-Rouen. Forum sur la thématique de la mobilité Vendredi 29 septembre, 09h00 Lycée Marcel Sembat Entrée libre, gratuit De nombreux ateliers et animations seront également proposés au grand public sur le parvis à l’entrée du lycée : prévention sécurité routière, animations autour de l’éco-mobilité, sensibilisation aux bénéfices santé de la mobilité…

La Vélostation mobile de la Métropole Rouen Normandie y participera pour présenter le service Lovelo Location Longue durée.

Retrouvez le programme complet de la semaine de la mobilité durable :

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaine-europeenne-de-la-mobilite-durable Lycée Marcel Sembat 128 rue Léon Salva Sotteville les Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaine-europeenne-de-la-mobilite-durable »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T17:00:00+02:00

