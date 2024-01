Journées Portes Ouvertes Lycée Madeleine VIONNET Bondy Lycée Madeleine VIONNET Bondy, vendredi 2 février 2024.

Le lycée de Madeleine VIONNET organise le vendredi 2 et samedi 3 février ces journées portes ouvertes.

Lors de ces journées, il sera possible de visiter l’ensemble de l’établissement, des plateaux techniques et d’échanger avec les élèves, les professeurs de la Filière ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne)

C’est une occasion à saisir pour se sentir à l’aise dans ton choix d’orientation. Ces journées ne sont pas réservées qu’aux élèves de 3ᵉ, elles peuvent aussi aider les Premières à mûrir leur orientation.

L’orientation étant un enjeu majeur pour le parcours des élèves, vous trouverez en pièce jointe une affiche de nos journées portes ouvertes afin de pouvoir largement diffuser cette information auprès des collégiens et de leurs familles.

Les visiteurs peuvent s’inscrire sur le formulaire de visite libre via un formulaire d’inscription.

