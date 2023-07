Visite du lycée Louis Thuillier lycée Louis Thuillier Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Visite du lycée Louis Thuillier Samedi 16 septembre, 09h00 lycée Louis Thuillier Sur réservation uniquement

Visite guidée du lycée Louis Thuillier, établissement d’enseignement situé au sein de la cité scolaire d’Amiens Sud qui porte le nom d’un célèbre biologiste et physicien amiénois.

Visite des bâtiments et espaces extérieurs, uniquement sur réservation. Demande de réservation à envoyer à l’adresse suivante : jepthuillier@gmail.com

Aucune autre demande ne sera traitée.

Les réservation sont effectives après réception d’un message de confirmation.

lycée Louis Thuillier 70 boulevard de Saint Quentin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jepthuillier@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:jepthuillier@gmail.com »}] Le lycée Thuillier, qui fête ses 70 ans, ouvre ses portes et vous fait découvrir un lieu d’enseignement portant le nom d’un célèbre physicien et biologiste amiénois.

Visites guidées UNIQUEMENT SUR RESERVATION durant la matinée du 16 septembre 2023 à 9h, 10h et 11h. Demandes d’inscription par courriel uniquement en précisant les noms, prénoms de chaque visiteur. Les inscriptions ne seront définitives qu’après réception d’une confirmation par courrier électronique. Inscriptions dans la mesure des places disponibles. Parking public devant la cité scolaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© lycée Louis Thuillier